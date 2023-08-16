新竹市長高虹安擔任立委時涉詐領助理費，遭台北地檢署以貪污罪起訴，不少人也拿多位議員類似前例看壞高虹安，認為終將被判刑。但國民黨台北市議員李明賢昨透露，依過往判例，只要能證明是因公支出，法官、法院通常對「立委」很寬鬆；媒體人陳東豪也當場舉例，證實李的說法。

李明賢昨（15）日在政論節目《新台灣加油》表示，過去很多地方議員、立委都有類似高虹安目前的狀況，但至目前為止，立委雖然有被起訴的，但卻「沒有被定罪」的，反觀議員很多都被判很重，主要就是因為立委的職權是憲法規定，適用於憲法，但議員是適用地方自治法，因此立委只要能夠證明所有花用都是「因公支出」，法官、法院的認定通常相對寬鬆。

李明賢在發言時，現場其他來賓頻頻插嘴、質疑李明賢的說詞，如主持人許貴雅就稱「我真的因為問政需求，我要買一套西裝，這西裝也是從這裡來？」；作家苦苓喊「你是說刑不上大夫，所以我們法不上立委嗎？」；民進黨台北市議員、賴清德競選辦公室發言人「口譯哥」趙怡翔更酸，那立委是否可以買跑車，再說是要測試道路平不平。

「剛才明賢有講到關鍵！」不過陳東豪直接以實際案件為例，強調過去立委的案例確實被從寬認定，讓現場其他人都安靜下來。陳東豪提到，民進黨立委陳瑩的先生，被檢察官查到人在國外卻擔任陳瑩的助理，不過事後稱「有協助法案研究」，也有回國幫忙，所以就被放寬認定。

「吳成典的案子最有趣，他判無罪！」陳東豪更直言，現任新黨黨主席吳成典，他有看過判決書，很明確是用人頭助理，但因為吳拿出所有花費都是因公支出的證明，最後直接被法官認定無罪，「高虹安只要證明，所有支出都是因公，連雙眼皮貼也是因公支出，那就有可能（無罪）」。