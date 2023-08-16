夏天報修冷氣老是找不到人？熊令家電老闆娘分享，找不到人修冷氣是因為買冷氣的時候出問題，有9成的人都犯過這種錯，不少人為省錢會從電商平台或大賣場買冷氣，透過這兩種管道購買，若冷氣師傅安裝的時候沒留下報修的資訊，那就代表以後冷氣有狀況，客人只能找原廠修，恐會等到天荒地老，而電器行則是因為有合作的師傅，聯繫老闆通常能比較快找到人來修，但冷氣價格可能就不是最便宜的。

熊令家電的老闆娘在TikTok上分享，很多人可能都遇到過報修冷氣卻遲遲等不到師傅的經歷，而這最主要的原因就是「買錯人」了，她曾經跟普通的消費者一樣，看哪裡買便宜就去哪裡買，結果後來要維修就找不到師傅。

老闆娘表示，現在購買冷氣大致上可分3種管道，分別是電商、大賣場和電器行，其中在電商平台買冷氣價格多很實惠，但如果安裝冷氣的時候沒有留下冷氣師傅的聯絡方式，後期要找人修冷氣就只能自行打電話給原廠，而這樣的報修方式又沒有認識的人介紹，真的就只能等到天荒地老。

老闆娘指出，在大賣場或是電器量販店買冷氣則是取決於服務人員願意做多少，有些很熱心的服務人員，知道顧客要報修的時候，會協助聯絡冷氣師傅維修，但有些服務人員的人脈也不夠，有時候也只能幫忙打給原廠排隊報修，如此一來，恐怕也要等上好一陣子。最慘的是遇到賣後不理的服務人員，客人只能自己打電話找原廠。

老闆娘說，最後則是在電器行購買，通常老闆都會直接說有問題可以直接找他，因為電器行通常會有合作的冷氣師傅，由電器行老闆直接報修，可以加快速度，也不太會有找不到人、請顧客自己聯絡原廠慢慢等的狀況。