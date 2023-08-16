副總統賴清德兒子在美國，被指美國人的阿公，他日前提到兩個兒子都會回台；賴清德今在巴拉圭與媒體茶敘時表示，兒子回台一事，是兒子自己的決定，有時適合發展就不必勉強，但期待可以回到台灣，為國家打拼。

此外，被問到用喜愛的棒球定位自己的位置；他說有時候恐怕很難用單一的角色來詮釋所有的事情，過去他打棒球時是捕手，要協助投手投球、給暗號配球，同時必須指揮內野防守。

他說，例如面臨隨團出訪的「強打者」總統府祕書長林佳龍是右打，多數的球會往左外野，自己就要站起來下指令，另外還要做戰術去牽制，例如下暗號給投手，因為一壘會盜壘、打帶跑，所以可能會下暗號讓投手投外角直球，讓他打不到，如果對方真的盜壘，就可以傳二壘刺殺盜壘的人。

賴清德表示，未來他若領導國家，也會扮演「捕手」的角色，讓各行各業都可以好好發揮、為國家做出貢獻，但是有時候，一個國家的領導人也必須站上投手丘投球，甚至恐怕也要站在外野，或者要幫忙撿球，因為會有不同的任務、不同的需要，自然而然會有不同的位置，很難用一個守備位置就詮釋所有的事情

談到兒子的部分，賴清德說，自己有說過大兒子會回來台灣，這是大兒子自己的決定，所以這樣決定就會回來。他希望的是台灣不僅兒子，台灣的年輕人到美國學習、成長、打拚，有時候適合在那個國家發展，就不必勉強。

他說，但仍期待年輕人可以回到台灣為國家打拚，因為台灣在世界進入新的時代，台灣需要更多人才來為國家做事情。