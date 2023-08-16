高齡92歲的澳洲新聞大亨梅鐸（Rupert Murdoch）是公認最多緋聞的名人之一，今年4月才傳出迎娶小他26歲的女友安萊絲麗史密斯（Ann Lesley Smith），豈料卻因為女方的宗教傾向婚事告吹，最近梅鐸又被捕捉到有了新的感情對象，女方為擁有俄羅斯血統退休科學家艾琳娜（Elena Zhukova）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅鐸最新約會對象不是普通人，是66歲加州大學洛杉磯分校（UCLA）退休科學家艾琳娜（Elena Zhukova），擁有俄羅斯血統的她，還有一個名媛女兒，是前切爾西（Chelsea FC）球團老闆、俄國富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）的前妻。

🗞 The 92-year-old media mogul is said to be dating Elena Zhukova, 66, whose daughter Darya was married to the Russian oligarch until 2018



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報導內文指出，梅鐸與艾琳娜是在一次遊艇假期中相遇認識，當時梅鐸多名兒女都在現場，兩人目前處於於早期約會階段，感情逐漸加溫中。神奇的是，艾琳娜與梅鐸一家在相識前，有一條很奇特的關聯，女兒朱可娃和梅鐸前妻、華裔名媛鄧文迪（Wendi Deng）是閨蜜好友。

事實上，艾琳娜雖是俄羅斯人，但從1991年之後，將近30多年時間都居住在美國，並在加州大學醫學機構任職，都與女兒達莎・朱可娃（Dasha Zhukova）同住，協助照顧女兒和外孫。朱可娃2019年和阿布拉莫維奇分開後，她很快又嫁入另一個豪門、希臘航運大亨繼承人尼亞爾霍斯（Stavros Niarchos），感情經歷相當豐富。