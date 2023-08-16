大陸女星程瀟日前被瞎傳與影帝梁朝偉秘戀，更被指有為梁朝偉生下孩子，引發熱議；然而，近日她突在節目中提及，要陪伴母親罹患乳腺癌做化療，讓粉絲相當心疼。

程瀟與許光漢、黃曉明等人到匈牙利拍攝節目《中餐廳7》，在節目中她遇到一名就讀醫學且研究乳腺癌的客人，她坦言，自己得母親在去年罹患乳腺癌，目前還在化療中，還詢問對方等學成後，會不會將此技術帶回大陸。

程瀟在節目上透露媽媽罹患乳腺癌。（圖／擷取自微博）

此話一出，讓粉絲及網友們都非常心疼，紛紛留言：「真的好心疼瀟瀟啊！當我聽到瀟瀟說她的媽媽也是得了乳腺癌那句話的时候我的心也顫了一下」、「知道這個消息我真的很心疼」、「不知道瀟瀟說出母親得乳腺癌是怎麼樣的心情，但是姐姐特別勇敢，姐姐是真的很關心家人」。

事實上，程瀟2016年以韓國女團「宇宙少女」出道，以天使臉孔、魔鬼身材而有「人間芭比」的美名，近年來便將事業重心轉往大陸；如今被瞎傳與梁朝偉秘戀，她也第一時間出面否認，更將報導截圖寫下大大的「假」，直呼：「假得離譜！」