隨著低壓帶移動到台灣上空，天氣職人吳聖宇表示，今天開始到周六連4天大氣不穩定，全台有陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，周日高壓增強降雨減少。颱風部分，下周可能有颱風或熱帶擾動在遠海發展，預報顯示接近且影響台灣的機會不大，但目前是颱風活躍季節，天氣變數多，須持續留意。

預報顯示，下周可能會有颱風或熱帶擾動在遠海發展。(翻攝自吳聖宇臉書)

吳聖宇今天在臉書表示，蘭恩颱風侵襲日本關西地區，原本這兩天位置較偏北的低壓帶開始向南移動，逐漸移到台灣上空的趨勢，西南風水氣也增多，從今天開始整體天氣不穩定，西半部地區一整天容易有短暫陣雨或雷雨，局部地區有可能出現較大雨勢，東半部留意午後雷雨。

吳聖宇說，明天、周五兩天（17-18日）低壓帶位於台灣上空，大氣不穩定度高，水氣偏多，全台有短暫陣雨或雷雨，尤其白天對流發展旺盛，將有局部較大雨勢機會，降雨範圍較廣。周六（19日）低壓帶向西慢慢離開台灣，天氣會漸趨穩定，不過仍有午後熱對流雷雨及局部較大雨勢。周日（20日）高壓進一步增強，剩山區有午後雷雨，降雨減少，溫度將明顯上升，周末期間可能出現高溫，注意防曬防中暑。

颱風方面，吳聖宇說，下周會是以夏季型天氣為主，遠海上可能會有颱風或熱帶擾動繼續發展，不過預報資料顯示接近影響台灣的機會不大，颱風不影響的話，將持續受到太平洋高壓影響，主要是山區午後熱對流雷雨，同時溫度偏高，應該會是一段比較高溫炎熱的時期，不過目前仍是颱風活躍的季節，天氣的變數可能較多，後續的預報變化情況要持續留意。