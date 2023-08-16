勞基法規定每月得請生理假1日，全年請假日數未超過3日，不併入病假計算，一名女子抱怨，每個月都因生理痛請假2至3天，還得扣半薪，她認為應將現行規定改為全年不能超過12、24或36天，直呼「難道是我們女生想要有生理期嗎？」批評勞基法規定對女性不友善，言論引來網友謾罵。

原PO前天（14日）於論壇《Dcard》指出，每個月生理期前3天都很悶痛，但勞基法規定，女性勞工要請生理假，全年超過3天就得併入病假，她抱怨「不應該是一個月可請2至3天嗎？把規定改為全年不能超過12、24或36天啊？

原PO表示，生理假還得扣半薪，「難道是我們女生想要有生理期嗎？生理假對女性不公平」，制定勞基法的人一定不知道生理期來時有多痛苦，批評規定對女性不友善。

貼文引發網友怒罵，「同是女生，有假就很好了還要該該叫，請妳幹嘛」、「如果女生每個月都要請2至3天，我是老闆我改請男生啊」、「妳先想想妳不做事憑什麼領半薪，因為妳是女生？」、「『難道是女生我們想要有生理期嗎？』這句話有點怪怪的，生理假多請就是併入病假計算，哪一個生病的人是自願的？」