北檢日前宣布，依貪污罪起訴新竹市長高虹安，消息一出震撼外界。對此，前立委沈富雄感嘆，高虹安這次被控貪污，就像是連任後被控同一罪刑、最後因此被關的前總統陳水扁，若她沒擔不分區立委，就不會爆出這些事，「虹安得馬，也焉知非禍」。

沈富雄昨（15）日在政論節目《少康戰情室》表示，高虹安被控貪污一案有趣的點，是她起初是個籍籍無名的鴻海中階主管，4年前能成為立委，是因時任台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘妥協的結果，「高虹安上來，不是因為她厲害，高虹安下去，不是因為她犯了什麼」。

沈富雄也以陳水扁連任後，因為貪污導致許多家人被關一事舉例，感嘆若高虹安沒有去當不分區立委，就不會冒出這些事。最後，沈富雄引用了清朝作家孔尚任作品《桃花扇》，直言眼看他起高樓，眼看他樓塌掉這段話，是這次事件對社會各界，尤其是對政治人物的一個教訓，「塞翁失馬，焉知非福；虹安得馬，也焉知非禍」。