周二泛歐Stoxx 600指數收盤下挫4.29點或0.93%，為455.57點，盤中並觸及近一個月新低。礦業股和銀行股跌最多。英國股市跌1.57%，瑞典股市跌1.14%。

英國國債殖利率飆升；此前公布的數據顯示，英國的基本工資增速創下新高，進而加大英國央行(BoE)升息的可能。

德意志銀行經濟學家 Sanjay Raja說，儘管英國勞動力市場(失業率)出現降溫跡象，但是薪資增長的力度令人擔憂。這應該意指著，9月可能會升息50基點(2碼)。

另一份數據顯示，瑞典七月的通膨率仍穩定在9.3%高檔，對瑞典央行而言，此一水準過高，將不得不在九月會議再次升息。

與中國關聯較大的礦業股跌1.5%，盤中曾觸及近兩年新低。資料顯示，中國的零售銷售、工業生產，和投資增長速度低於預期，致使基本金屬價格下跌。

儘管中國央行下調了關鍵政策利率，但分析師們表示，還需要更多支援，來提振後疫情時期的不穩定復甦。

業務主要面對中國的奢侈品股，LVMH集團、愛馬仕(Hermes)、開雲集團(Kering)分別下跌約1%。

在中國業務較多的匯豐銀行下跌3.4%，成為Stoxx 600指數下跌最大的拖累。歐洲的銀行股也下跌1.2%。

美國零售銷售資料強於預期，也打擊了市場情緒。資料令人擔心，利率可能會在更長時間內保持高位，華爾街股市主要指數承壓。

英國零售商瑪莎百貨(M&S)在上調獲利指引之後，股價飆升8.3%，為Stoxx 600指數漲幅最多個股。

丹麥珠寶製造商潘多拉(Pandora)在上調全年營收前景之後，股價增長2.7%。

希臘和義大利股市在周二因國定假日，休市一天。