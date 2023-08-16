新竹市一名黃姓男子因不滿張男靠近前女友，除了於臉書發文辱罵稱他們「狗男女」，更將寫有張男姓名的神主牌、腳尾飯，置放於張男住處前，並做出潑漆等誇張行徑，同時威脅張男生命將有危險等恐嚇之語。新竹地院經審理，認為黃男將神主牌、腳尾飯放他人家前的行為，顯然是在恐嚇他人性命，後依散步文字誹謗、恐嚇等罪，判處拘役90日，得易科罰金。

根據判決書，黃男因不滿張男與前女友走得太近，心生嫉妒下於去年7月3日在臉書發佈公開貼文「張xx趁我老婆酒醉帶她回你家，你們這二個狗男女偷吃被我抓到，小孩才四個半月」、「出來面對狗仔東」、「出來面對不要躲在女生後面」，此則貼文隱私均設定公開，多數人皆可瀏覽。

同年7月4日，黃男又至張男與前女友同居住處，持白色油漆朝門口丟擲、潑灑，導致住處地板和花盆慘遭油漆污損。

7月24日，黃男變本加厲，將寫有張男姓名的神主牌、腳尾飯，放置於張男住處前，並揚言表示將加害其生命、身體，張男因此心生畏懼。案經張男與前女友訴由新竹地檢署偵查後起訴。

新竹地院經審理，根據調查也發現黃男曾於2018年因恐嚇取財、妨害自由前科。

此次案件中，新竹地院認為黃男將寫有張男姓名的神主牌、腳尾飯放置張男住處家門，該舉動隱含將加害告訴人生命、身體之意，且同時也使一般人心生畏怖，當屬恐嚇行為，最終依散布文字誹謗罪、毀損他人物品罪、恐嚇危害安全罪判處拘役90日，得易科罰金。