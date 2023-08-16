台積電美國亞利桑那新廠延宕一年，董事長劉德音坦言，主要受到當地有經驗的工人不足所影響，此言讓當地工會相當不滿，痛批是找理由引起低薪外勞，台積電強烈否認此看法，但彼此衝突仍存在。事實上，美國半導體產業缺工問題嚴重，最多可能會出現100萬名工人的缺口。

綜合外媒報導，知名顧問與管理集團Deloitte報告指出，等到2030年，美國在半導體產業的勞力缺口將達到100萬人，代表在未來十年內需要每年增加10萬人，才能避免此危機，但依據目前美國就讀相關科系的研究生去計算，能夠閃過機率相當低。

此外，報導提到，近年半導體產業快速蓬勃發展，但人才培育上卻無法跟上腳步，且半導體產業門檻較高，需要高等教育與大量的現場經驗才能掌握要領，當美國勞動力早早轉向專精軟體領域，硬體實力卻落後許多。

種種狀況顯示，台積電遇到的挑戰是所有在美國發展晶圓代工的企業一定會遇到的問題，就如同台積電創辦人張忠謀多次提到，美國在國內重建晶圓代工註定會失敗，缺乏人才成本也太高。