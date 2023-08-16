昨晚選手之夜在文澳市場旁空地席開160餘桌，宴請所有參賽隊職員。（許逸民攝）

昨晚選手之夜昨晚選手之夜備有卡拉OK歡唱，氣氛變得歡樂高昂。（許逸民攝）

2023年澎湖縣菊島盃全國少年軟式棒球錦標開幕，由澎湖縣長陳光復扮投手與副縣長林皆興打擊手、議員許國政捕手一起為比賽開球。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

2023年澎湖縣菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽昨天盛大開賽，至20日於澎湖縣中山棒球場、文澳棒球場、大城北棒球場、石泉國小、講美棒球場、及縣立體育場等六座場地舉行6天共120場次競賽。

而這次競賽隊伍中，還包括1支馬來西亞球隊，與我國18縣市79支隊伍，計共80隊參賽。雖然參賽的隊職員有1600人，但加上選手的家屬，計有3000餘人湧進澎湖，堪稱是澎湖縣各項體育競賽中，參賽隊伍最多的比賽。

縣長陳光復昨下午開幕時，還扮投手與副縣長林皆興打擊手、議員許國政捕手一起為比賽開球。並期勉選手們以球會友，勝不驕敗不餒，也希望利用比賽空檔，品嚐澎湖在地美食，體驗風土民情，欣賞澎湖之美。

而主辦單位，昨晚選手之夜也在文澳市場旁空地席開160餘桌，宴請所有參賽隊職員，並備有卡拉OK歡唱，也讓開幕時各隊誓言要把冠軍獎盃帶回家的肅殺氣氛，變得歡樂高昂。

「2023年澎湖縣菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」由講美國小承辦，8月15日起一連六天。參加隊伍來自馬來西亞、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣及澎湖縣，總計1支外國球隊、18縣市，共80隊。

陳光復表示，歡迎來自18個縣市的球隊來澎技競，尤其馬來西亞的球職員遠道而來，可見菊島盃賽事口碑已超越全國，躍升為國際級比賽。期勉小選手以球會友，相互切磋球技，增進交流，展現最好的球技及平時苦練成果，並提醒選手們服從裁判判決，比賽時注意安全，為球隊爭取佳績。