一名40歲男性電子工程師，無喝酒習慣，一次體檢發現，肝功能異常且有脂肪肝炎，因此參加減重。醫師檢視男子飲食後發現，男子因忙於工作，每天凌晨才睡覺，隔天趕上班而不及吃早餐，且男子晚上吃消夜。男子經配合醫師「早點睡覺且吃早餐」後，一周就減掉1.5公斤的體重，3個月後體重少了10公斤，且脂肪肝炎消失，肝功能也恢復正常。

胃腸肝膽科醫師蕭敦仁在《健康好生活》表示，上述男子身高160公分，體重達70公斤，已屬肥胖狀態，因公司體檢報告顯示，男子肝功能不佳，肝功能發炎指數（GPT）超標幾乎1倍，腹部超音波檢查也發現輕度脂肪肝炎，在同事的勸說下，參加減重班。由於男子前2周的減肥成效差，因此蕭敦仁請其記錄一周21餐的飲食內容。

蕭敦仁表示，男子的飲食紀錄顯示，一周有5天沒吃早餐，因男子每晚寫程式至凌晨1、2時，次日趕著去上班，因而犧牲早餐，又因晚睡必須吃消夜，消夜常為高熱量的減重地雷食物。

他建議，男子每天提早就寢，別再吃消夜，且一定要吃早餐後，男子第一周就減了1.5公斤，3個月後瘦了10公斤，肝功能回復正常，脂肪肝也消失。

蕭敦仁表示，白天人體細胞活動需要能量，若未攝取足夠能量，一整天代謝較差，會使得減重效果打折，因此建議民眾仍應吃三餐，可提高白天的代謝率，晚上勿吃消夜，既可有效控管體重，也能讓消化道器官、肝腎在夜間獲得充足的休息。

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