前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人」陳建州（見圖）11年前對她性騷，陳建州原先提告民事損害賠償又撤回，後改提刑事加重誹謗告訴，台北地檢署婦幼專組檢察官16日首度以告訴人身分傳喚陳建州，確認提告內容及相關事證。（杜宜諳攝）

前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人」陳建州（中）11年前對她性騷，陳建州原先提告民事損害賠償又撤回，後改提刑事加重誹謗告訴，台北地檢署婦幼專組檢察官16日首度以告訴人身分傳喚陳建州，確認提告內容及相關事證。（杜宜諳攝）

【LIVE直播】被爆性騷50天後首現身 陳建州今早赴北檢出庭｜2023.08.16

周宜霈（大牙）6月控訴11年前遭陳建州（黑人）性騷擾，陳建州和老婆范瑋琪對大牙提告民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日，不過陳建州7月24日撤告、改對大牙提起刑事妨害名譽告訴，台北地檢署今（16日）首度傳喚陳建州出庭，他只低調表示：「各位謝謝，辛苦了」，對此，大牙經紀人表示，目前大牙都沒有收到任何出庭通知。有關司法一事，請見諒無法回應。

陳建州對大牙提告大牙加重誹謗，北檢上月分「他字案」偵辦後，原本擬在本月3日傳喚陳建州出庭，但當天因遇卡努颱風來襲，北北基停止上班上課，北檢改在今早9時30分首度以告訴人身分傳喚陳建州應訊。陳提前在早上9時搭保姆車到北檢，面對媒體採訪說，他欲透過司法來說明此事，還其清白，並對堵訪的媒體說「謝謝」、「大家辛苦了」。

陳建州表示，由於本案已經進入司法程序，未來有機會再跟大家報告進展，也會繼續用法律行動捍衛自己的清白，接著跟所有到場媒體表示辛苦了，隨後便快步離開不再做任何回應。

黑人對大牙提起刑事妨害名譽告訴。（圖／中時資料照）

大牙動向也引發關注，對此，大牙經紀人表示，目前大牙都沒有收到任何出庭通知。有關司法一事，請見諒無法回應。今日大牙也無任何公開行程。

而大牙日前出席活動，談到遭陳建州和范瑋琪提告，她哽咽表示，自己藉著很多人的勇氣才出來講，也沒有想過會變成這樣，「我也覺得這是我的事，後續的是會跟律師處理好」，強調她會勇敢、也會加油的。

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