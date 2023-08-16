What can't he do?! 🐐



Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV — Major League Soccer (@MLS) August 15, 2023

降臨美國虐菜的梅西（Lionel Messi），持續在美墨聯盟盃上演神奇進球，16日交手費城聯合，梅西再以精彩的遠射成功破門，拿下近6場比賽的第9顆進球，轉戰邁阿密國際的梅西場場進球，隊史射手榜已經升至第3，和馬丁尼茲（Josef Martinez）、羅伯特泰勒（Robert Taylor）並列，僅次於國家隊隊友伊瓜因（Gonzalo Higuain）的22球和坎帕納（Leonardo Campana）16球。

馬丁尼茲率先替邁阿密國際首開紀錄，接著轉換助攻角色將球分給梅西，沒想到就在禁區前12碼（約11公尺）附近，梅西忽然起腳攻門，費城聯合門將站位靠右，根本沒有意識到梅西會遠射，球也像是受到控制般，一路貼地畫出完美弧線，精準直衝門將反邊死角得手，比賽不到20分鐘，邁阿密國際取得2比0優勢。

第47分鐘固守左邊衛的阿爾巴（Jordi Alba）逮到機會向前偷跑，接獲羅伯特泰勒直塞後，靠著運動能力再幫助球隊錦上添花，費城聯合73分鐘追回一球，邁阿密國際隨即做出回應，19歲小將路易茲（David Ruiz）補刀，確保球隊3球大勝。

MLS東區墊底的邁阿密國際驚奇扳倒聯盟第3的費城聯合，闖進隊史首次美墨聯盟盃決賽，也取得了本賽季最長的6連勝，比他們在MLS的5勝還高，邁阿密國際決賽上的對手，將會是蒙特雷（墨聯）和納許維爾（MLS）獲勝的一方。