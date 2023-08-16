鬼月雖然禁忌多，不過也可能有好事降臨，清水孟國際塔羅小孟老師指出，睡覺夢到女鬼、祖先、棺材、燒紙錢、家中有人往生，甚至是自己變成鬼等10種夢境，但表有機會發財，可能中樂透、投資獲利。

1、夢到鬼魂穿牆

代表會穿越障礙，創業者往前邁進，財富累積快速。

2、夢到往生祖先發金光

代表祖先送來陰間所積陰德，有可能中樂透。

3、夢到紙錢燒得很旺

代表投資之標的物旺到發熱，股票、基金、房地產漲到爆。

4、夢到女鬼索命

代表大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有斬獲。

5、夢到被鬼追

代表會被錢追著跑，創業者業績翻紅，旺到訂單交不出來。

6、夢到鍾馗

會有貴人指點而發財。

7、夢到七爺

代表延壽、偏財運旺；反之夢到八爺就非常不好。

8、夢到棺材

夢境大吉，橫財降臨，投資套牢都能解套。

9、夢到自己變成鬼

代表業務合作成功，欠款收回。

10、夢到家中有人往生

大吉夢，顯示家人手氣旺，可藉由家人手氣買樂透。

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