帛琉籍天使輪「ANGEL」於今年7月21日沉沒於高雄港外，圖為8月15日上午天使輪沉船處周圍海域油花。（海洋委員會海洋保育署提供／林瑞益高雄傳真）

帛琉籍天使輪「ANGEL」於今年7月21日沉沒於高雄港外，海洋委員會海洋保育署今（16）日指出，此案是海洋汙染防治法修正通過後第1件重大海洋汙染案件，由於天使輪的船東持續對汙染不作為，15日第5次祭出重罰200萬元，要求船東負起責任，提出具體的抽油改善計畫。

海洋保育署說明，15日稽查結果顯示船東仍未有布放攔油索等積極作為，不但油汙持續滲漏至海面，相關應變措施也由港務公司及海委會代為處理。且船東持續不作為，除8月8日透過船務代理公司與應變中心接洽外，至今船東尚未出面、也沒有提出任何抽油的改善計畫，因此海委會決定按次裁處，罰鍰加重至200萬元，累積5次裁處金額共540萬元，改善期限至8月18日。

海保署署長黃向文表示，海汙法修正後已針對部分罰則酌情加重，期望透過有效執法以達嚇阻違法汙染行為的效果，持續努力提升各界對海洋汙染防治的重視，也呼籲切莫以身試法，共同保護海洋環境。