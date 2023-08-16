被稱為「林口王」的上櫃公司「亞昕國際開發」董事長姚連地在2020年11月間，亞昕公布土地處分利多的重大消息期間涉嫌內線交易，合計獲擬制性獲利約45萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。檢察官訊後諭令姚交保100萬元。台北地檢署16日起訴姚連地、林姓出納、陳姓財會副理3人。檢方因姚認罪，願繳回犯罪所得，建請法院從輕量刑，若姚能在審理中繳回全數犯罪所得，則請法院考量是否宣告緩刑。

亞昕國際1993年在林口成立，因在林口擁有大批土地，推案精準、品質優越，董事長姚連地被媒體稱為「林口王」。

起訴指出，2020年11月25日，亞昕國際開發發布重大訊息，亞昕公司董事會與佳穎精密企業公司簽訂共同投資興建契約，雙方提供各自已取得及負責整合的台北市大安區學府段一小段280、281、281-1~281-18地號等20筆持分土地，共同合作興建房屋。

但姚男卻於2020年11月17日至11月26日，多次使用周姓姪子帳戶賣出695張亞昕股票，獲擬制性獲利33萬3600元，同時以黃姓友人帳戶買進262張股票，再於2020年12月16日、22日賣出85張，擬制性獲利12萬9210元。

另林姓出納於2020年11月25日，受姚指示買進80張股票，但因股價微跌未賣出，擬制性損失1萬7000元。

此外，該公司陳姓副理於2020年11月25日買進4張股票，翌日賣出，實際獲利2400元。

檢調今年4月兵分8路搜索，約談姚男等人，檢察官訊後諭令姚交保100萬元。姚在交保後表示，他不懂法律，不知道那幾天不能買股票，他誤觸法網，會將46萬的獲利繳回。