●美國商務部周二公布，7月整體零售銷售額較6月增長0.7%，超出經濟學家預估的月增0.4%。商務部並上修前兩個月的數據。7月排除汽車的零售額月增1%，遠超出經濟學家預估的月增0.4%。受到亞馬遜Prime Day促銷活動提振，非商店零售銷售額月增1.9%，創下今年來最大增幅。數據顯示美國經濟仍然穩健，消費者需求也仍然強韌。

●美國財政部公布，中國在6月減持美國公債113億美元，使持有美債總額降至8354億美元，創下2009年6月以來新低，但仍排名第二，僅次於日本。日本在6月增持美國公債88億美元，使總額達到逾1.1兆美元，仍排名第一。此外，外資持有美國公債總額從5月的逾7.52兆美元增至逾7.56兆美元。

●美國7月進口物價月漲0.4%，超出市場預期的月漲0.2%。出口物價月漲0.7%，亦超出市場預期的月漲0.2%。

●明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周二在一場活動中表示，聯準會在抑制通膨方面成效良好，美國的通膨正持續回落，但仍然過高。在決定下一步行動之前，需要確定通膨是否將繼續維持下跌趨勢。卡什卡里今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策的表決權。

●據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存減少619.5萬桶，高出市場預期的減少逾220萬桶。上周汽油庫存減少近70萬桶，減幅亦超出預期。餾分油庫存則意外減少逾40萬桶。

●全美住宅建商協會（NAHB）公布，8月建商信心指數從7月創下13個月新高的56下滑至50，不如市場預期，並為今年以來首度回茖。NAHB表示，這是因為房貸利率升至接近7%，且住房通膨十分僵固，削弱了購屋能力也抑制消費者需求。該指數以50做為對市場前景抱持樂觀或悲觀看法的分界點。

●美國零售銷售數據意外強勁，使聯準會立場可能再度轉向鷹派的預期一度升高，周二美元和美國債息陷入震盪。美元指數尾盤漲0.03%，報103.222。中國經濟數據疲弱和人行大舉降息，離岸人民幣跌破7.3元兌一美元大關，創下9個月新低，盤中一度跌逾500個點子。美元兌日圓一度站上145.865日圓，刷新9個月高點。美國10年期公債殖利率一度站上4.274%，創下10個月新高，之後拉回到4.217%。

●美元偏強，周二紐約10月期金收跌0.45%，報每盎司1916.5美元。現貨金收跌0.27%，報1901.6美元，盤中一度跌0.56%，報1896.1美元，失守1900美元大關，並創下6月29日以來新低。

●中國經濟低迷不振，以及沙烏地阿拉伯自願額外減產的效應逐漸消退，周二油價連跌第二天，紐約期油收跌1.52美元或1.84%，報每桶80.99美元。倫敦布蘭特期油收跌1.32美元或1.53%，報每桶84.89美元。