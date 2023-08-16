副總統賴清德今在巴拉圭與媒體茶敘，與美國內政部長哈蘭互動時，兩人說了什麼？賴清德說，哈蘭非常客氣、親切、關懷、尊重，在聊天時看到他的徽章歪了，還伸手幫他擺正，但跟其他國際領袖談話的內容，不宜由他透露，這是基於禮貌，也是國際慣例。

回應媒體對於這幾天出訪感想表示，他在貝尼亞總統午宴時，有女企業家主動感謝台灣協助巴拉圭蘭花產業的技術移轉，從與台巴科大學生的互動，感受得到巴國政府、民間對台灣的肯定，能擔任蔡總統特使他感到很榮幸，也很感動這是許多人累積的成果。

至於他強調，此行感受到禮遇，在諸多場合都被安排在鄰近貝尼亞的座位或主桌，檢閱軍警遊行時，貝尼亞總統特別交代，要把他位子安排離他最近的地方，能擔任蔡總統特使感到很榮幸，也很感動這是許多人累積的成果。

賴清德提到出席貝尼亞就職典禮時，他跟美國內政部長哈蘭、西班牙國王Felipe VI、巴西總統Luiz Lula da Silva、阿根廷總統Alberto Fernández、烏拉圭總統Luis Lacalle Pou、智利總統Gabriel Boric、玻利維亞總統Luis Arce、薩爾瓦多副總統Félix Ulloa等國際領袖，在公開場合自信、自在地交流。

賴清德說，他特別利用機會介紹自己是中華民國台灣副總統，台灣是民主自由、重視人權的國家，我們也積極致力於和平穩定，希望為國際社會帶來貢獻。