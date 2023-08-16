根據投信投顧公會資料，7月定期定額扣款金額前十大台股基金，以統一投信上榜4檔基金為最多，居主導地位。且投資人加碼幅度最多的前三強，皆為統一投信基金，分別為統一全天候、統一奔騰及統一黑馬基金，月增幅為29.64%、27%及24.8%。同為十大台股基金人氣王的統一大滿貫基金，在淨值成長及資金流入推動下，7月底規模增胖至101.54億，包含統一黑馬基金，統一投信旗下已有2檔規模達到百億等級的台股基金。

在台股劇烈震盪時，統一投信基金能成為長期投資人加碼首選，主要是因為統一投信30年以來培養了堅實的優質投研團隊，為投資人帶來中長期穩定的成績，具備良好口碑。近年市場對配息型產品需求上升，不少投資人遺憾統一投信台股基金沒有配息機制，因此統一投信這次睽違16年再度發行台股基金，傾全力打造以高股息投資為主，還有月配息及累積型兩種級別的統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)。

這檔新募集的台股高息基金採層層篩選機制，先建立優質的高股息股票資產池，再由專業的投研團隊深入研究，精選最具潛力的個股，建構最佳投資組合。力求提供投資人月月配息，還可以填息，更要賺資本利得。9月4日至8日募集期間，無論是希望有配息收益，或是偏向穩健型的投資人，單筆申購只要一萬元，就能投資統一台灣高息優選基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)，一手掌握股息與成長雙高投資契機。