長聖表示，上半年合併營收達2.8億元、營業毛利1.51億元，營業淨利0.86億元，上半年EPS達2.22元。更是刷新歷年同期紀錄，7月及前7月營收創歷年營收新高，看好下半年營運表現。

目前長聖細胞委託製造的訂單排程已到明年2月，至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一。同時長聖與特管法醫療機構合作已包含高醫、奇美、國泰等，值得關注是今年2月迎來台大醫院作為新的合作夥伴，該項目經衛福部核准通過，這些積極的合作關係將有助於公司營運表現。

長聖旗下三大新藥平台進度皆如期進行，免疫細胞技術平台中的CAR001(CAR-T)以HLA-G為標靶治療實體腫瘤，是少數能由CAR-T從血液惡性腫瘤(約1-2成)擴展往市場更大的實體腫瘤(8-9成)的產品、由於CAR001是異體細胞(Off-the-shelf)可以解決自體細胞癌症患者品質不良的問題，品質穩定並具有大規模生產可降低成本的潛力，能解決CAR-T造價昂貴的問題。此新藥如期在今年第三季向美國FDA申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤的Phase I/IIa新藥臨床試驗。

此外，幹細胞技術平台的異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）也在多個領域取得了重要的臨床試驗進展包括急性心肌梗塞、多發性硬化症、急性缺血性腦中風與COVID-19的治療皆已獲得USFDA及TFDA核准進行臨床試驗。急性心肌梗塞的已進入臨床二A期試驗、多發性硬化症的臨床一期/二A期試驗，均如期招募受試者進行收案中，急性缺血性腦中風一期臨床試驗也已進入最後一階段Cohort 3臨床試驗的驗證階段等。

而第三個奈米新藥技術平台，已向美國FDA申請送件前會議(pre-IND meeting)，近期將會收到美國FDA諮詢回應，未來此平台可應用於癌症藥物的精進開發，如免疫療法、核酸藥物、癌症疫苗等領域，甚至於腦中風的治療都是長聖公司全力推動的方向。