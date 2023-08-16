正在巴拉圭出訪的副總統、民進黨2024總統參選人賴清德，今日與媒體茶敘時，被問及是否可能和駐美代表蕭美琴搭檔參選，不料才回答了一句話，就突然笑場，隨後整整15秒鐘說不出話，引發在場媒體一陣爆笑，他事後也透露了笑場原因。

賴清德日前過境美國時，和蕭美琴一起欣賞大聯盟球賽，照片po出後，引發各界對於「賴蕭配」的聯想，今日茶敘時，有媒體問賴，蕭是否為其理想副手人選，以及兩人有無討論過此問題。

對此，賴清德才回應了「因為這次來，就是擔任蔡英文總統的特使到巴拉圭來」這句話，就呵呵呵地笑出聲，且接著連續15秒都在乾笑說不出話，現場媒體見此狀況，也都跟著笑出來。

情緒穩定後，賴清德表示，這趟出訪任務很清楚，沒有選舉目的，所以未和蕭美琴談及相關話題，但他相當肯定蕭在美國這段期間，對台灣做出的外交貢獻，認為由於她的努力，讓蔡英文跟美國之間有相當值得信賴且暢通的溝通管道，這對台灣來說是相當重要的資產。

而到了茶敘結束後，有媒體私下詢問賴清德為何會笑場，他解釋，由於「因為這次來，就是擔任蔡英文總統的特使到巴拉圭來」這個回應的起手式已經說了3遍，所以才會忍不住笑出來。