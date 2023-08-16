有些人總是敢於做自己，絕不會為了迎合別人而去委曲求全，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、牡羊座、射手座的人不會為別人而活，他們有著強烈的自我意識，也不管旁人如何看待，甚至寧可自私被罵，也不願低聲下氣。

▍雙子座

人生如此短暫，要完全為別人而活？這是雙子座絕不會做的事情！別忘了，他們有主見，意見也多，有著強烈的自我意識，才不捨得委屈、虧待自己，人生之路精彩或平淡，全看自己的選擇！只有敢於「自私」，敢於爭取，才有望過上想要的生活。

▍牡羊座

牡羊座從來都不認為自己很「懂事」，也不會壓抑真實想法，「假惺惺」地去滿足別人！在他們看來，人生之路說長不長，說短不短，若完全為別人而活，那自己豈不是很可悲？一想到這些就覺得非常不服，寧可「自私」被罵，也不願委屈。

▍射手座

任何人都無法束縛追求自由的射手座！只要是他們想爭取的任何事物，一定會盡全力「自私」到底，才不管旁人怎麼看。在射手看來人生是自己的，沒必要過度為別人犧牲、付出！若善意給錯了人那更不幸，所以無論如何絕不會去冒險，寧可過得「自私」一些。