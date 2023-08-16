●「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）上季調整持股，贏家與輸家漲跌互見。動視暴雪小漲0.13%，儘管波克夏第二季大砍持股70%。遭波克夏減持，通用汽車跌2.3%。波克夏新增三檔地產股D.R. Horton、NVR和Lennar，其股價分別漲2.89%、0.52%和1.77%。

●越南電動車製造商VinFast周二在那斯達克市場首日掛牌，終場飆漲254.64%，收在37.06美元，盤中最高漲271%，站上38.78美元。VinFast是越南企業巨頭Vingroup旗下子公司，老闆是越南首富范日旺。該電動車新創公司與在美國上市的SPAC公司Black Spade Acquisition合併，成為今年亞洲最大的併購交易。

●美國居家裝繕用品零售商家得寶（Home Depot）周二逆勢上漲0.66%，收在332.14美元。其第二財季（截至7月底）獲利年減9.94%，為46.59億美元。每股盈餘為4.65美元。營收年減2%，為429.16億美元，超出市場預期的421.3億美元。同店營收年減2%，小於市場預期的年減4.11%。家得寶預估2023財年同店營收下滑2%～5%，全年每股盈餘跌7%～13%。