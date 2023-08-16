美國財政部15日公佈的數據顯示，6月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化，日本、英國增持，中國減持。中國減持113億美元美國國債至8354億美元，連續第三個月減持，持有量創下14年新低。

澎湃新聞報導，美國財政部6月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國6月減持113億美元美國國債至8354億美元，連續第三個月減持，再前一次的持有量規模低點是2009年5月創下的8015億美元。

作為美國國債海外第二大債主，從去年4月起，中國的美債持有量一直低於1兆美元，並從去年8月至今年2月連續7個月減持美國國債，今年3月增持203億美元美債，隨後4月減持4億美元，5月減持222億美元。

據TIC，日本6月增持88億美元美國國債，持有量規模達到1兆1056億美元，為美國第一大債主。此前5月，日本曾減持304億美元美國國債，自2月份以來首次減持。

英國增持119億美元美國國債至6723億美元，持有量規模位列第三。

同時，美國財政部報告顯示，6月份所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為1478億美元，逆轉了5月1676億美元的淨流出。其中，海外私人淨流入為1198億美元，海外官方資金淨流入為280億美元。

同時，6月份海外淨流入美國長期證券的資金規模為2440億美元，高於5月的597億美元。其中，海外私人投資者淨買入證券1839億美元，海外官方機構淨買入602億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外6月總體淨購買美國長期證券1959億美元，高於5月的175億美元。