美國夏威夷近日遭野火侵襲，釀成美國百年來死亡人數最多的野火災情。總統拜登今天說，他會盡快前往夏威夷勘災與慰問倖存者。

夏威夷毛伊島（Maui）的野火災情已造成至少99人喪命。法新社報導，80歲的拜登在威斯康辛州視察一座工廠，他在演說一開始就先提到夏威夷。

他說：「我與妻子吉兒（Jill Biden）會盡快前往夏威夷。」他還提到，他不想「妨礙」救災工作。

以後勤和安全角度來說，所有總統旅行都是很複雜的行動，需要許多地方機關配合，可能會占用正在處理當地災情的人力。

民主黨籍的拜登已將夏威夷災情宣告為「重大災難」，據此可動用聯邦援助金幫忙救災；他說，他已與夏威夷州長葛林（Josh Green）多次聯繫。

拜登說，他要確保自己勘災的行程不會影響重建工作，並列舉聯邦政府已開始提供的援助，包括物資供應和一次性現金支付，並派遣更多人力協助消防員，同時減輕急救人員的負擔。在野的共和黨人則批評他的因應行動做得還不夠。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1120816