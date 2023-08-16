義大利政府宣布對銀行課徵40%超額利潤稅，引起歐洲金融界議論，也讓政府內部官員意見分歧。外交部長兼副總理塔加尼說，「必須糾正，我不會改變主意」。總理梅洛尼則重申會捍衛重稅措施，並表示應對銀行不公平利潤進行干預。

受歐洲央行升息政策影響，義大利銀行獲利豐厚，但卻拒絕提供存戶利息優惠。為讓銀行系統適當運行，義國政府8日宣布將對銀行課40%超額利潤稅。

但措施一宣布，不僅引發其他國家銀行的擔憂，義國政府官員也對義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表達不滿，這讓梅洛尼再次向媒體重申會捍衛其干預措施。

自義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）逝世後，塔加尼（Antonio Tajani）接任貝魯斯柯尼1994年創立的「義大利前進黨」（Forza Italia ，簡稱FI）秘書長一職，屬中右翼政黨。

「共和報」（La Repubblica）15日報導，塔加尼堅稱「對銀行超額利潤徵稅必須糾正，我不會改變主意」。並表示，「我理解總理，但我們並沒有要改變主意」。

報導指出，塔加尼所領導的「義大利前進黨」希望走得更遠，因此對於這個措施提出了一系列修正案，以便讓民眾能繼續從銀行信用體系的支援中受益。塔加尼也認為應將那些不受歐洲央行控制的銀行排除在徵稅之外。

梅洛尼坦言，沒有提前告知塔加尼和其他多數派成員要對銀行超額利潤收重稅一事，主要是基於保密問題。

報導續稱，中間偏左政黨「更多歐洲」（Più Europ）的秘書長麥吉（Riccardo Magi）嚴厲批評梅洛尼，「超額利潤措施是典型的右翼傲慢，她趕走投資者」。

在銀行課徵40%超額利潤稅措施宣布後，義國政府內部官員意見分歧，梅洛尼接受「晚郵報」（Corriere Della Sera）、「共和報」（La Repubblica）、「新聞報」（La Stampa）等採訪時表示，銀行系統的正確運行至關重要，銀行利潤創歷史新高，是對不公平利潤徵收40%的稅，並非對合法利潤徵稅。

梅洛尼強調，這是她自己做出的決定，「我對銀行系統抱有最大的尊重，我無意攻擊銀行，但銀行有一種不平衡的情況」。

梅洛尼也談到：「塔加尼提出了此措施的問題，我能理解，此措施影響範圍雖小（徵稅所得不會超過銀行總資產的0.1%），卻涉及了大多數人。我向塔加尼解釋了這一點，這是一個微妙的問題，我對此承擔全部責任。」

梅洛尼表示，來自銀行不公平利潤徵稅的資源，將用於因成本提高而陷入困境的家庭和企業相關支援措施上。（編輯：張芷瑄）1120816