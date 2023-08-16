台劇女神陳子玄2015年和大她15歲的陳建隆（現改名為：陳麒凱）結婚，育有1子，但兩人婚姻僅維持4年就告吹，如今已恢單的她，除在近期發行個人首本寫真書《心懸子玄》挑戰拍攝大尺度全裸泡泡浴外，她還透露，身邊有出現一位「友達以上、戀人未滿」的圈外對象。

根據《鏡週刊》報導，陳子玄提到，當初與陳麒凱（陳建隆）交往5個月就閃婚的原因，是爸爸發現兩人同居，而爸爸的想法較傳統，認為同居對女生不好，前夫得知後就提出結婚，但之後因觀念想法落差太大而分開，如今前夫已找到新對象，就是同為演員的李緻（本名朱紫緹）。

對此，她先前表示祝福，至於自己的感情狀態，她透露近期身邊有了新對象，對方是圈外人大自己8歲，個性很老實，是認識快十年的朋友，最近比較會一群人出去，才逐漸走得比較近，她坦言，剛離婚時沒有再婚的想法，但現在不排斥。

事實上，恢復單身4年的她，近年都忙於副業，除自創飾品品牌外，還斜槓拍YT影片，還成為甜點師自製的雪Q餅，而她實現17歲想要拍寫真集的夢想，當中大膽嘗試背部全裸、露股溝、全裸泡浴缸等大尺度，讓她直言很害羞。