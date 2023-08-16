走進超商、超市或賣場，你喜歡購買哪些飲料呢？對於有小孩的家庭來說，調味乳對比汽水、奶茶等空熱量飲料，絕對是代替飲料的絕佳選擇！調味乳通常加入50％以上生乳、鮮乳或保久乳，並添加蘋果、水果、芒果、木瓜等水果調味，相較一般鮮乳來的更有滋味，市面上口味多元，同時也是許多大朋友在憂鬱的早餐或下午茶時刻用來療癒一下的飲品。

想知道市面上還有哪些讓人欲罷不能的調味乳嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看水果尬調味乳的6大霸主有哪幾位吧！

No.1 蘋果

蘋果口味的調味乳榮登本次的人氣霸主！蘋果酸酸甜甜的口感，搭配含有豐富鈣質的牛奶，兩者搭在一起不僅增添滑順香甜的味蕾，也是大人小孩搶著品嚐的最佳口味。

其中討論度和熱度極高的瑞穗蘋果牛奶，因為100％使用瑞穗鮮乳®優質生乳，以富士蘋果風味調和出蘋果與生乳的經典比例，清新的蘋果香氣是最常被人提及的獨特點，另外跟其他品牌不同的是添加50%以上的鮮奶，讓口感更新鮮更滑順，也難怪是蘋果調味乳最熱銷的品牌，平衡的酸甜比例讓人難忘。

日前有網友在PTT發問「調味牛乳哪一口味才是王道？」，對此許多人紛紛投票給蘋果牛奶，「唯一支持蘋果牛奶」、「我覺得蘋果牛奶很特別酸酸的」、「有一說果汁牛奶就是蘋果口味，但蘋果牛奶就是更有蘋果的感覺，也比較酸」、「蘋果最讚」。

8月9日至9月5日，7-ELEVEN也特別推出瑞穗調味乳290毫升任選兩件49元折扣優惠，喜歡喝蘋果牛奶的朋友，不妨趁著這段時間到附近的7-ELEVEN搶購吧！

No.2 果汁

如果你也喜歡喝果汁，不妨嘗試看看果汁調味乳吧！果汁調味乳加入蘋果、香蕉、椪柑、草莓、紅葡萄、奇異果等原料，搭配新鮮牛乳，喝下去甜甜的香氣唇齒留香，牛奶也襯托出果汁鮮甜口感，是許多媽媽們喜歡買給小孩搭配早餐飲用的熱門選擇。

水果調味乳也是眾多網友點名愛喝的調味乳，「果汁最愛」、「果汁超讚」、「果汁牛奶派站出來」、「小時候最愛麥芽跟巧克力，長大喜歡果汁跟蘋果」、「果汁調味乳，常見兩家味道不同但都好喝」、「果汁啦！世界第一」。

No.3 草莓

每年12月到隔年4月是草莓盛產季節，但在產季之後想要品嚐草莓酸酸甜甜的感覺，許多人就會選擇購買草莓周邊產品！像是草莓調味乳將鮮紅草莓加入牛奶，打開瓶蓋就能聞到撲鼻而來的酸甜香氣，草莓與奶香交織讓不少人想起初戀時的氛圍，喝起來也有戀愛般的酸甜好滋味。

草莓調味乳也成為少女必喝的夢幻聖品，「喜歡草莓牛奶」、「草莓牛奶從小喝到大」、「草莓牛奶是淡淡的粉色，讓女孩兒們都愛極啦！」、「草莓牛奶喝起來不會很酸，是淡淡的草莓香」、「草莓牛奶很順口很好喝」。

N0.4 哈密瓜

哈密瓜曾因一位網友脫口說出「哈密瓜有一種哈味」爆紅，不過香甜飽滿的哈密瓜香氣十足，常常迷倒許多大人小孩，也成為多數人愛吃的水果之一。哈密瓜獨特的果香加入牛奶，兩者搭配而成哈密瓜調味乳，喝下去沒有膩口的感覺，還散發出淡淡甜甜的香氣，在夏日喝一杯清爽哈密瓜調味乳，秒讓單調的牛奶昇華至另外一個層次。

其中韓國知名品牌推出哈密瓜調味乳，現在也有許多人上網團購，網友分享「我自己最愛這一款，哈密瓜果香濃郁，但還是能喝到牛奶本身的味道」、「以前在韓國喝過一次，很好喝，再次買還是很好喝」、「哈密瓜調味乳實在太好喝了」、「商品還不錯，小孩說很好喝」、「哈密瓜口味最特別的啦，喝到它就會想到自己在北海道的日子」。

No.5 木瓜

說到調味乳絕對不能不提木瓜口味！木瓜固定在每年10月至隔年4月採收，將木瓜剖半去籽後，就可以用湯匙挖出厚實的果肉，享受香甜可口、高營養價值的木瓜。儘管木瓜無法四季都能品嚐，但消費者也能購買市售木瓜調味乳，將木瓜加入牛奶後，木瓜更能襯托出牛奶的甜味，喝起來滑順濃郁的感覺，不僅一喝就上癮，更是讓人久久欲罷不能！

有網友在Dcard上也分享「和朋友因為西瓜奶和木瓜奶搞到快決裂」，原PO透露和朋友爭論西瓜牛乳和木瓜牛乳哪一款比較熱門，意外引發網友熱烈討論，支持木瓜派的網友表示，「只記得小時候爸媽不準我喝飲料，阿公都會偷偷去超商買木瓜牛乳給我喝，但現在阿公不在了只能自己買」、「木瓜牛乳真的從小喝到大，口味完全沒變過」。

No.6 香蕉

香蕉除了是一年四季產出的水果，也是拿來製成水果調味乳的熱門選項之一！香蕉因為富含營養成分，包含維生素C、膳食纖維等，加上果肉柔軟香甜，沒有種子也非常好剝皮，因此適合長者與小孩食用，也是鉀含量最高的水果之一。濃郁的香蕉加入牛奶裡製成調味乳，搖身變成網友喜歡揪團品嚐的美味飲品。

韓國人氣香蕉調味乳現在在各大通路都能即時購買飲用，「香蕉牛奶豪豪喝」、「去韓國喝過不錯喝」、「他的香蕉牛奶讓人印象深刻，非常濃郁滑順」、「一天要喝三罐以上」，也有人幽默表示喝香蕉調味乳時可以想像韓劇女主角畫面，「很多韓劇都出現過，可以稍微幻想一下自己是韓劇女主角」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月24日至2023年07月23日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『水果調味乳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統