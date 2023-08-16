根據衛福部公布111年國人10大死因，心臟疾病位居第2名，僅次於癌症，除了落實健康生活外，及時察覺警訊也是重要課題。對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平提到，很多心臟疾病在致命前，會先有1、2次小發作，故最近只要有過1次胸口不適，短時間內再來第2次的話，務必盡快就醫，無論附近診所或急診室皆可。

劉中平在臉書粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，碰到急性心絞痛患者，即便評估為診所可處理，不需立刻轉去急診，他還是習慣會提醒，若後續仍有不舒服，務必要盡快前往急診室。

然而，劉中平說，面對患者詢問，若症狀比較好是否就不用進一步就醫時，身為醫師的他，實在無法明確回答，因為病情瞬息萬變。過去部分醫療糾紛發生時，有些患者會堅持是「醫生說」不用再去急診；甚至還有明明半夜心絞痛大發作，卻覺得醫生說過，有比較好就不用去的例子。因此，他說，心臟科醫師會堅持若有不適，務必立刻去急診室就醫，避免患者處於危險，也減少醫療糾紛發生。

實際上，劉中平指出，很多心臟疾病在真正致命前，會先有1、2次小發作，故患者只要1次心臟疼痛後，就要小心1周內可能變成更嚴重的心肌梗塞。如最近有過1次胸口不舒服，短時間內再來第2次，就一定要立刻就醫，無論是附近的診所或是急診室皆可，以保安全。

劉中平提醒，心臟病發不到半小時就可奪命，雖現今醫療進步搶救回不少患者，但越早就醫，就有越多存活的機會，因此千萬不要輕忽胸口疼痛。