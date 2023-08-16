國1北上泰安段轎車自撞「火燒車」！占內線回堵1K 10:092023/08/16 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上泰安段轎車自撞「火燒車」！占內線回堵1K。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1北向158.1K、泰安路段，今(16)日上午9時27分發生火燒車事故，1輛自小客因不明原因自撞護欄後起火，整輛車陷入火球，事故佔用內線，回堵1公里，警消獲報後已到場處理，詳細事故原因仍待釐清，高公局提醒用路人小心行駛。 被爆性騷反控大牙誹謗！陳建州首現身出庭：捍衛清白 《直播》被爆性騷50天後首現身 陳建州抵北檢出庭 殺警嫌服外役監疑有弊！爆易寶宏「1評估」竟獲100分 法務部出手了 #國1 #火燒車 #內線 #事故 #轎車 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1北上堤頂交流道「4車連環撞」！小貨車翻覆釀回堵11K 13:112023/08/11 社會 上班族注意！國10西向「聯結車自撞護欄」回堵4公里 08:592023/08/16 社會 高雄女開皮卡「硬上百萬房車」！側翻騰空畫面民眾驚呆了 07:592023/08/07 社會 不止「金城武樹」！台灣絕美療癒的十大打卡奇樹等你拍 13:352023/08/08 生活 苗栗泰安擬建運動場 鍾東錦：全力支持 將撥用8公頃土地 16:542023/08/08 寶島 小客車衝向邊坡燒成火球 3人跳車結局曝光 16:432023/08/13 社會 品觀點｜歌手孫尤安高速公路冒險救狗 感人舉動網友讚爆 11:402023/08/12 娛樂 台中自撞火燒車2死身分曝光 19歲小情侶甜蜜出遊成焦屍 09:352023/08/14 社會 金門景區傳火燒車 1男多處嚴重燒傷送醫不治 09:572023/08/07 社會 瑞芳死亡車禍！左轉轎車直撞機車 騎士噴飛慘死乘客重傷 12:512023/08/07 社會 超商物流車國道火燒車 正副駕駛驚險逃生 17:352023/08/07 社會 3歲女童過斑馬線被撞死 父現身喊話！民團籲820遊行還路於民 13:202023/08/08 政治 男子恍神衝撞國1分隔島再撞3汽車 車頭全毀3人傷 11:372023/08/06 社會 窪塚洋介喝醉直播突失控露私密部位 震撼全網超傻眼 17:412023/08/10 娛樂 驚悚！台中轎車撞電桿「瞬間爆火球」 燒成爛鐵2人成焦屍 20:222023/08/13 社會 影》離奇！美賓州轎車「飛天」撞進民宅2樓 警曝事故原因 21:482023/08/08 國際 泰安鄉公所秘書涉收賄包庇廠商 苗栗檢調搜索10餘處 10:262023/08/10 社會 高端內線交易 審查委員妻求緩刑喊「人生崩塌毀滅」 12:072023/08/09 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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