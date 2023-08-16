國1北向158.1K、泰安路段，今(16)日上午9時27分發生火燒車事故，1輛自小客因不明原因自撞護欄後起火，整輛車陷入火球，事故佔用內線，回堵1公里，警消獲報後已到場處理，詳細事故原因仍待釐清，高公局提醒用路人小心行駛。