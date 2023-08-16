美可望點頭 讓丹麥出售阿根廷二手F-16戰機

隨著美國當局表示，願同意讓38架丹麥皇家空軍二手F-16戰機賣給布宜諾斯艾利斯後，阿根廷空軍可望在外交和軍事上鬆口氣。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）15日報導，對阿根廷機隊來說，美國這舉動可視為重要的生命線。目前阿根廷靠的是少數效率較差的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）A-4AR「戰鷹」（Fightinghawk）。然而，拜登政府的這項決定可能引發美國堅定盟友英國的不爽。

合約中包括30架丹麥單座F-16壽命中期性能提升（Mid-Life Upgrade，MLU）戰機、8 架雙座飛機，還有原本屬於挪威的洛馬P-3N「獵戶座」（Orion）海上巡邏機，以提升阿根廷的海上巡邏能力。

近幾個月來，美國主要因擔心阿根廷可能傾向中國，而一直在外交上微妙地偏向阿根廷。廣泛推測，北京可能提供阿根廷中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機，以替代F-16MLU戰機。

另一方面，印度則想以阿根廷為出口自製「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）的測試場，以和中巴製的「梟龍」較勁。而JF-17和「光輝」都是新機，直接迎戰改裝的二手F-16MLU，而這是華府不太可能接受的。

US President Joe Biden’s @POTUS administration has recently notified Congress to approve the sale of 38 former Danish F-16 fighter jets (~$338 million) and four P-3 Orion maritime patrol aircraft (~$108 million) from Norway. ⬇️Full article #ICYMI https://t.co/xFFE8oTTPw — Shephard News (@ShephardNews) August 11, 2023

而這兒就是美國外交可以發揮影響力的地方，好讓英國盟友較容易吞下這苦藥。華府這麼做，目的在於阻止阿根廷採購「梟龍」和「光輝」戰機，讓中巴和印度成功搶得大單。

自從1982年英阿爆發福克蘭戰爭（Falklands War）數十年來，阿根廷都沒引進新戰機。由於倫敦施壓，包括美、法在內的英國盟友也都支持相關禁運政策，加上阿根廷自身經濟不振，空軍一直無法採購新戰機。不過，如今風向似乎在轉變，美國總統拜登忙著打和解牌，以攏絡阿根廷這南大西洋及南極洲關鍵戰略國。

一旦美國真如預料，在9月中正式同意丹麥出售阿根廷F-16戰機，哥本哈根將有1年時間敲定合約。而這項交易除了戰機之外，還包括武器和備用零組件，估計價值達3.3億美元（約101億台幣）。