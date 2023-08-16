「館長」陳之漢昨（15）日直播時，跟粉絲聊到過去遭槍擊一事，突然喊「我現在認定就是民進黨開的槍」，並報了一連串的人名相關關鍵字要大家自己搜尋，其中包括民進黨立委余天；對此，余天反嗆「沒有證據就不要亂講，真的是他X的胡說八道」。

近日狂打民進黨的陳之漢，昨日直播時被粉絲詢問「阿館是不是因為民進黨沒幫你處理槍擊案，所以現在想報仇」，讓館長當場露出傻眼的表情，並高呼不是民進黨不處理，而是槍擊案的幕後就是民進黨。

「我是沒證據啦，不是他沒有幫我處理好，是我認定就是民進黨開的槍！」陳之漢連續報出好幾個關鍵字，包括陳明文、典獄長、鍾文智、余天等，要粉絲自己上網搜尋，「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

據《三立新聞網》報導，余天喊冤稱自己連寶和會是什麼都不知道，從沒幫忙開脫，「沒有證據就不要亂講，真的是他X的胡說八道」；不過余天自認過去與館長的私交不錯，因此不會提告，「這種小事沒有甚麼好告啦，他這樣亂講真的是枉費我們過去的交情。」