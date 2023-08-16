前知名財經主播邱沁宜，近來傳出身邊有護花使者出現，男方身分被起底是科技公司執行長房元凱，不過才爆出處於穩交階段，房元凱就被拍到帶熟女開房間，對此，她稍早做出回應，對於男方交友狀況不清楚，也沒有進一步發展的計畫，否認這段戀情，如今回顧她過往的緋聞對象，其實各個來頭都不小。

邱沁宜歷年的情史與花邊相當精彩，她曾開出6大擇偶條件，最重要的不外乎就是必須對她疼愛有加，而當時財經名嘴孫慶龍符合開出的所有條件，黃越綏更居中牽線幫忙撮合，無奈最後結果卻是沒有下文，至於其他傳出的緋聞對象，根據《鏡週刊》報導，身家背景也是大有來頭，像是波蜜果菜汁董事長林家振，以及身家超過60億的帝寶大戶俞昌哲，不過她當時則是連忙撇清否認這些緋聞。

邱沁宜過往緋聞對象來頭皆不小。（圖／邱沁宜臉書）

雖然傳出與房元凱的戀情前，邱沁宜的感情世界似乎空窗許久，不過事業方面則是經營得相當成功，她除了身兼民視財經節目及東風衛視《單身行不行》的主持人，還創立自己的YouTube頻道，光是訂閱人數就多達24萬，此外，她還開設「宜起變有錢」、「聽宜講看麥」等課程，分享理財等多元議題。