DJ SODA（黃素熙）臉蛋甜美身材火辣，粉絲遍及世界各地，日前她前往日本音樂節遭到多名粉絲襲胸，並公開多張犯案證據照片，主辦單位也大動作對加害者提出刑事與民事訴訟。對此，日本女模藤川らるむ也曾遇過性騷擾，她力挺SODA稱日本就是癡漢大國：「iPhone拍照快門聲音無法關閉的國家只有日本！」

日本女模藤川らるむ擁有甜美長相與E級火辣身材，前陣子才因穿著粉色低胸細肩帶長洋裝搭地鐵，露出深邃的事業線被網友批評穿著太裸露會被性騷擾，她不滿反擊：「穿得少就等於是想被摸這是什麼奇怪想法？」，表示指責受害者的言論到底何時消失。

接著藤川らるむ也轉發DJ SODA遭到襲胸的文章，劈頭就嗆：「日本就是個癡漢大國，這點也該有自覺了吧！只有日本用iPhone拍照時，無法關掉快門聲音，知道為什麼嗎？這種事非常沒品不覺得嗎？」許多網友紛紛湧入力挺她的言論，表示日本社會應該好好重視此議題。

事實上，SODA日前在推特公開被襲胸的照片，表示不只有男性粉絲觸摸她的胸部，更有位女性粉絲直接大力抓下去，對方甚至無視她在與其他粉絲互動，直接勒她的脖子，直到經紀人過來才把她拉開。SODA在遭遇此事後，心情難免受影響，但她還是強調自己喜歡與粉絲互動。

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