39歲的日本大阪地方新科議員山崎麻里子被爆出曾當過AV女優，網路上也瘋傳她僅著泳裝的清涼照，不過她本人否認出演AV，也不是性感偶像，強調自己只是曾出演演藝工作。AV達人「一劍浣春秋」昨（15）日指出，山崎麻里子確實曾參加AV拍攝工作，但並未親自上陣，因此不是AV女星。

日本《週刊文春》月初報導，今年4月首次參戰大阪地方選舉就勝選的39歲日本維新會議員山崎麻里子，過去曾以「矢崎誠」的藝名出演過AV，相關作品包括「現役グラビアアイドル AV出てみませんか!?」，這支影片下了《挑戰色情極限》的標題，文章指影片中有「極端場景」。

針對週刊爆料，山崎麻里子受訪否認自己是AV女星、性感女星，強調自己進行的是「泳裝及藝人工作」。她也坦承有參與上述AV作品拍攝，但認為報導的陳述「有些錯誤」。

山崎麻里子擔任寫真女星時期，因為身材較圓潤，曾參演瘦身節目。

針對山崎麻里子被爆出曾出演AV，AV達人「一劍浣春秋」昨日在「PLAYNO.1」網站撰文指出，山崎麻里子是在寫真女星時代受邀參與「現役グラビアアイドル AV出てみませんか!?」這支AV片的拍攝，當時片商邀請包括山崎麻里子在內等3位寫真女星到AV拍攝現場，讓她們觀賞AV拍片過程之餘，也一邊觀察她們的反應，不過實際上山崎麻里子並未親自上陣，因此嚴格來說，山崎麻里子並非AV女星，只是有參與拍攝工作。

一劍浣春秋也在文中貼出該片拍攝時的激情片段，畫面相當火辣、露骨，包括山崎麻里子在內等3位受邀女星在旁觀看時，表情相當凝重。

山崎麻里子出生於大阪茨城市，18歲移居東京，從事娛樂、美容業，她接受《週刊文春》採訪時表示，染上新冠肺炎時差點喪命，讓她徹底改變人生觀，由於對社會保險了解不夠，因此決心鑽研，2020年她回到大阪投入政治圈，擔任日本維新會眾議員池下卓的秘書，今年4月在高槻市的議員選舉中勝出。

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