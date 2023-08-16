為公司賣命20年卻越做越心寒，一名網友抱怨，老闆最近似乎有意逼退他，不僅在公事上時常刁難，還會找各種理由扣薪水，讓他悲喊，「為何不直接資遣我」引起熱烈討論。

該名網友在「匿名公社」上發文表示，在公司賣命20年，老闆卻越來越刁難，不僅工作上找麻煩，工資也苛扣，「如果想要我離職，為什麼不直接資遣我」，原Po透露，過去曾看到其他同事被同樣的手法逼走，想到自己這麼多年的付出，真的很委屈。

話題引起網友熱烈回應，許多人無奈吐真相，老闆把員工逼到自己離職，可以省下一筆資遣費，「現在最笨的就是一間公司待超過10年以上，人老了，退休年資到了，公司就會想盡辦法弄你走」、「因為你在這家公司工作20年了，資遣你會很貴」、「資遣那就要新制，一年半個月薪水，二十年10個月薪資加預告工資這樣就是11個月全薪，他才不要給你。」

有網友建議原Po放下責任感，陪公司耗到最後一刻，「千萬不要自己離職，領多少錢就做多少事」、「你都做20年了，就繼續潛水吧」、「不用太認真，做事不出錯，點到就好」、「特休假應該每年30天了吧，請爆，要爛大家一起爛。」