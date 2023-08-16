「館長」陳之漢昨（15）日在直播中自爆，稱認定2020年遭槍擊「是民進黨開的槍」、只是沒有證據，並加尋點名民進黨立委余天和陳明文等一堆人名「關鍵字」，要大家去搜。對此，陳明文今受訪也做出回應。

根據《ETtoday》報導，陳明文表示，他過去推動《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，現在卻又被館長點名，實在是很冤枉。陳明文也質疑館長，為什麼要一直把他染黑？他並稱自己與寶和會一點關係也沒有，「莫名其妙！」