遠傳宣布將在明日舉辦遠亞合併「訂婚慶」記者會，將公布新遠傳形象影片、網路體驗，以及市場最關注的全新資費方案。由於公平會當初核准該合併案的但書條件資費就是其中重要的一環，包括遠傳須概括承受亞太電既有用戶契約，確保用戶得依契約約定之資費、內容與條件使用至114年12月31日；針對身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、65歲以上族群，提供至少5年優惠資費方案；另外， 針對一般用戶提供至少1年優惠資費方案。

只是，遠傳除須履行公平會條件，照顧亞太電既有客戶，盡量使其無痛轉移外，遠傳自家用戶的權益同樣也是關注焦點，因相對於現有電信三雄中華電(2412)、遠傳、台灣大(3045)，包括亞太電或是台灣之星都有相對高比例的低資費甚至是低價吃到飽的用戶，故不讓現在客戶產生相對剝奪感也是未來全新遠傳在資費設計上得一大課題，如何在「舊愛新歡」在資費上皆大歡喜，將攸關遠傳在未來新電信三雄的全新定位。當然，同樣的問題後續台灣大若順利獲公平會核准，一樣必須面對，如何在台灣大既有客戶和台灣之星用戶中取得平衡，加上其還有明年必須交回的頻譜難題，恐更加燒腦。

公平會在2023年7月公平會附加負擔通過遠傳與亞太電合併案，目前遠傳已經著手網路整合相關作業，同時也向台灣證券交易所提交申請發行3.472億新股，以交換亞太電股份，合併基準日預計為2023年第四季。