即使在AI概念股漲多修正與財報公布雙重影響牽動下，市場關注焦點開始回歸企業獲利表現，14檔台股高股息ETF當中，過去一個月仍有高達13檔打敗加權指數，其中更有凱基優選高股息30(00915)、復華富時高息低波(00731)、國泰股利精選30(00701)等3檔繳出正報酬。

法人表示，近期市場出現些許雜音，主要是輝達晶片(H100)因下游需求太好，供應鏈產能不足而出現缺料狀況，加上上週二美國伺服器大廠Supermicro財測不如預期，因此讓AI族群評價出現調整而讓市場略有震盪；加上美債殖利率走高，對利率敏感度較高的科技股受抑制感覺會更為明顯。

凱基優選高股息30(00915)基金經理人認為，長期來看，AI產業發展向上的趨勢不變，且全球消費力道仍未見復甦，下半年AI題材仍將是市場投資主軸。顏良宇進一步指出，未來12個月台股企業獲利已經從復甦轉到擴張，短線盤勢雖然震盪，後勢卻毋須看淡；指數創高後的拉回，反而可以製造投資人進場佈局的好時機；而凱基優選高股息30(00915) 追蹤指數所設計的選股機制，納入低波動排序因子，當市場震盪之際，有效發揮控下檔特性，讓00915相較市場上其他高息ETF波動幅度更小，投資效率再升級。