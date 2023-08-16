「館長」陳之漢昨晚在YOUTUBE開直播，被網友問到2020年8月遭槍擊一事，陳之漢語出驚人表示「我現在認定就是民進黨開的槍」，但是沒有證據。對此，民進黨隨即強烈譴責，指館長的造謠言論沒有任何事實證據，且公然散布不實訊息已違法，嚴重影響民進黨聲譽，後續會將相關言論影像交由大選律師團協助處理，不排除提告。

陳之漢去年底在直播中開轟蔡英文總統所屬的英系背後是黑幫，還直接點名英系掌門人陳明文，更強調他的槍擊案，跟民進黨背後的黑道有「百分之一千」的關係，如今又在直播中語出驚人，槍擊案幕後是民進黨叫人來的，「不是沒有幫我處理，是後面原來是民進黨」。

陳之漢進一步透露，陳明文違法接見幫寶和會，鍾文智後面的金主余天領20幾個立委，幫寶和會的金主直接開脫，民進黨跟寶和會關係如同麻吉，此後寶和又對他開槍，「我是沒證據啦，不是他沒有幫我處理好，是我認定就是民進黨開的槍」。還說不懂的人可以去搜尋陳明文、典獄長、鍾文智、余天等關鍵字，「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。

對此，民進黨發言人張志豪稍早表示，對於館長的造謠言論，沒有任何事實證據，其公然散佈不實訊息，已然違法，並嚴重影響本黨聲譽，民進黨予以強烈譴責，後續會將其相關言論影像交由大選律師團協助處理，不排除進一步法律行動。

館長2020年在自己經營的健身房前遭槍擊，當時檢警查出竹聯幫寶和會組長施俊吉是幕後主謀，最高法院於今年1月13日審結，合議庭駁回上訴，依殺人未遂等罪將槍手劉丞浩判刑15年6月，指使犯案的施俊吉判刑16年、寶和會長林修伯及副會長梁智勝，各依參與犯罪組織罪判刑1年定讞。