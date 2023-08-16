國民黨台北市議員應曉薇。(資料照／郭吉銓攝)

桃園機場今（16）日一早充滿熱血，綜合格鬥國家隊首度成軍，將出發曼谷出征亞洲錦標賽，長年為MMA綜合格鬥奔波到成功成立國家隊的台北市議員應曉薇感動表示，感謝台灣格鬥界一時之選、明星選手全為了國家集合在一起，各個期待為國爭光，只有一句話「拚了」。

應曉薇介紹國家隊的明星選手，包括從過動愛打架變成格鬥常勝軍的瘋格鬥，在綜合格鬥中找到歸屬感，綽號「鬼殺隊長」的他在「拳下星城」打敗網紅尼克星後風頭正盛，重回格鬥賽場想拚全力在競爭激烈的69公斤量級拿下勝利。此外，女子戰將吳巧貞，號稱「上班救人、下班扁人」的格鬥小護士，在短短幾年內從接觸格鬥的新手迅速成女子頂尖戰將，2019拿下運動柔術亞錦賽台灣首金之後，誓言再次把榮耀帶回台灣。

應曉薇還提到，從國中就立志成為格鬥選手的魯凱族勇士尤凱文，有拿下全國柔道冠軍、全運散打冠軍與多場職業賽勝利的堅強實力，這次擔任亞錦賽國手非常興奮，也想讓外國人知道台灣的厲害。曾經胖到130公斤的余至誠從2018接觸綜合格鬥以來瘦了40公斤，並找到人生目標，今年初擊敗東南亞排名第一的中量級選手，也目標在亞錦賽為台灣奪下金牌。

此外，第三度擔任國家代表隊的陶奕儒，曾在陸軍特戰部隊服役，退伍後屢拿下國內外賽事佳績，也在2022拿下新北傑出運動員的獎項，打算在亞錦賽降伏對手展現全方位實力。蕭心綺拿下踢拳亞錦賽銀牌後，為證明全方位實力，也為證明選擇格鬥這條路是正確的，準備好用自己擅長的拳腿實力踢出勝利。2022踢拳亞錦賽拿下銀牌的柳琮祐，在日系汽車擔任採購的繁忙生活中，仍投入時間與熱情練習，希望用自己的執著再次為台灣奪牌。

應曉薇表示，7位選手在總教練黃育仁、教練鄭宇哲與沈致承的領軍下，從16日到21日前進曼谷，同心一致的目標就是讓台灣站上綜合格鬥的國際舞台，替未來的發展踏出漂亮的第一步。被選手封為「格鬥教母」的應曉薇表示，她瘋格鬥到每天李小龍上身，多年默默的付出，能夠看到綜合格鬥進軍亞錦賽非常感動。應曉薇呼籲政府能重視這塊，綜合格鬥被預言將會是近十年最偉大以及最受運動迷瘋狂的運動。