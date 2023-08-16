俄烏戰爭開打以來，多個西方國家傳出遭俄羅斯間諜滲透，日前英國政府就逮捕了3名疑似為俄國情治單位工作的保加利亞人，指控他們持有偽造身分文件「圖謀不軌」。這3人移居英國至少10年以上，其中一對是情侶，他們不僅融入當地社群，還會分享食物，在眾人眼中是「好鄰居」。

根據BBC、《鏡報》15日報導，這3名保加利亞人為2男一女，今年2月遭到英國警方調查、拘留。警方查獲，他們持有歐洲多國的假護照和身分證等文件，包括英國、保加利亞、法國、義大利、西班牙、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘和捷克共和國。

In the #UK, three citizens of #Bulgaria were accused of spying for #Russia



They were arrested in February and have been in custody ever since. All of them have lived in the UK for many years.



The Russian spies were found to have forged documents from nine different countries:… pic.twitter.com/U86T3Aq7Wb — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2023

報導指出，這3人分別是45歲的羅塞夫（Orlin Roussev）、31歲的伊萬諾娃（Katrin Ivanova）和41歲的詹巴佐夫（Bizer Dzhambazov），均在英國生活多年，從事過許多工作，住在郊區且換過一連串居所。

據鄰居表示，伊萬諾娃和詹巴佐夫是情侶，兩人大約10年前搬到英國。女生平常擔任一家私人醫療公司的實驗室助理，男生則是醫院司機，他們為人親切有禮，看到人總是會打招呼，還主動拿派和蛋糕與鄰居分享，兩人放假時則會一起到地中海度假。

Suspected Russian spies held in major UK security investigation https://t.co/PWmzp8e0ca — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 15, 2023

不只行為模式與一般英國人無異，伊萬諾娃和詹巴佐夫在工作之餘還經營了一個社區組織，幫助旅居英國的保加利亞人「融入當地社會」，也會協助他們在海外投票，相當熱心、積極。

另一名男子羅塞夫則在2009年移居英國，他聲稱自己曾在保加利亞的能源部擔任顧問，搬到英國後先後從事金融、通訊等行業，甚至自己開了一家涉及資訊情報的公司。

英國反恐警察表示，近年來間諜活動日益頻繁，嚴重威脅國家安全，其中又以俄羅斯間諜最多。