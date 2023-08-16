俄烏戰爭開打以來，多個西方國家傳出遭俄羅斯間諜滲透，日前英國政府就逮捕了3名疑似為俄國情治單位工作的保加利亞人，指控他們持有偽造身分文件「圖謀不軌」。這3人移居英國至少10年以上，其中一對是情侶，他們不僅融入當地社群，還會分享食物，在眾人眼中是「好鄰居」。
根據BBC、《鏡報》15日報導，這3名保加利亞人為2男一女，今年2月遭到英國警方調查、拘留。警方查獲，他們持有歐洲多國的假護照和身分證等文件，包括英國、保加利亞、法國、義大利、西班牙、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘和捷克共和國。
報導指出，這3人分別是45歲的羅塞夫（Orlin Roussev）、31歲的伊萬諾娃（Katrin Ivanova）和41歲的詹巴佐夫（Bizer Dzhambazov），均在英國生活多年，從事過許多工作，住在郊區且換過一連串居所。
據鄰居表示，伊萬諾娃和詹巴佐夫是情侶，兩人大約10年前搬到英國。女生平常擔任一家私人醫療公司的實驗室助理，男生則是醫院司機，他們為人親切有禮，看到人總是會打招呼，還主動拿派和蛋糕與鄰居分享，兩人放假時則會一起到地中海度假。
不只行為模式與一般英國人無異，伊萬諾娃和詹巴佐夫在工作之餘還經營了一個社區組織，幫助旅居英國的保加利亞人「融入當地社會」，也會協助他們在海外投票，相當熱心、積極。
另一名男子羅塞夫則在2009年移居英國，他聲稱自己曾在保加利亞的能源部擔任顧問，搬到英國後先後從事金融、通訊等行業，甚至自己開了一家涉及資訊情報的公司。
英國反恐警察表示，近年來間諜活動日益頻繁，嚴重威脅國家安全，其中又以俄羅斯間諜最多。
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