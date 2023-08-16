邁達特董事長李昌鴻表示，邁達特與旗下子公司瞄準「Double E 」（ESG+EPS）將ESG趨勢化為商機，近年積極推動「資料上雲」、「設備節能」、「無紙化流程」等企業 IT 減碳解決方案。2023作為國內碳盤查啟動元年，碳管理相關系統也成了綠色企業的指標配備。逐鹿數位的碳流程追蹤平台「雲碳封清」（iCarbon Cloud）不僅幫助企業實踐碳排數據治理，並可延伸應用的彈性，更有助於企業建立系統化的碳管理機制。

逐鹿數位董事長楊敦凱指出，供應鏈的碳排量時常淪為黑數，主因在於難以有效搜集企業上下游的碳排數據。波士頓顧問公司（BCG）就曾提到，高達九成的企業無法掌握具體碳排放量。而大至產線、小至紙張，廣至供應鏈、微至員工通勤工具，都需列入企業碳排認列項目。

逐鹿數位碳流程追蹤平台「雲碳封清」藉由API串接上下游供應鏈的ERP（企業資源規畫）、GPM（綠色供應鏈管理）等系統，同時也具備排放源問卷調查、產品BOM導入、自動產生盤查清冊及演算結果等功能，助企業釐清外部供應鏈和內部組織的各種碳排數據。