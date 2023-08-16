WBSC（世界棒壘球總會）於U12世界盃少棒賽後更新各國世界排名，台灣小將儘管拿下亞軍，中華隊仍因為積分過期，導致排名產生下滑，遭到南韓超車落居世界第5。

決賽不敵美國，中華隊無緣奪下隊史在U12世界盃的第3冠，但仍可藉著賽會亞軍進帳275分，只是因先前積分失效緣故，中華隊在2019年U12世界盃獲得的345分冠軍積分遭到剃除，由本屆的275分頂替，總積分也從4061分跌到3991分，南韓在2019年U12世界盃獲第4，本屆則位居第5，雖然排名同樣下滑，不過只扣了24分積分，順利以4025分超車中華隊，上升第4。

本屆U12世界盃，日本同樣排名不比2019年優，但靠著今年經典賽冠軍1150分大進補，以5323分穩坐世界第一，美國則因為今年U12世界盃獲得冠軍，將2019年僅獲第7的積分汰除，超越墨西哥來到世界第2。其他項目方面，女子軟式棒球世界排名，中華隊也被波多黎各超越，位居第4。

2024年世界12強棒球賽，將依據今年底公布的世界排名作為參賽資格，世界前12名分別為日本（5274分）、美國（4654）、墨西哥（4226）、南韓（4025）、台灣（3991）、委內瑞拉（3744）、荷蘭（3187）、古巴（2880）、澳洲（2576）、多明尼加（2482）、巴拿馬（2196）、義大利（1969）。