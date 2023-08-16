曾在去年以無黨籍參選宜蘭縣議員的魯秀傑，在去年3月底夥同黃姓男子，恐嚇胡姓男子得手50萬元，檢警搜索時，還發現魯秀傑持有毒品，檢方起訴後，宜蘭地方法院依恐嚇取財、毒品危害防制條例判處魯秀傑1年4月徒刑。

判決書指出，魯秀傑曾與胡姓男子討論烏石港與飯店投資案，但並未達成合意，去年3月底，魯秀傑以飯店裝潢款為由向胡男要錢，黃姓男子還持槍對胡男施壓，胡男被迫同意支付50萬元。

曾參選宜蘭縣議員的魯秀傑，因恐嚇取財、毒品被宜蘭地方法院判處1年4月徒刑。（李忠一攝）

魯秀傑在2021年3月至翌年8月是天道盟太陽會宜蘭分會長，但他參選宜蘭縣議員前，就將分會長一職交接給黃姓男子，他與黃男等人所涉組織犯罪條例部分，因證據不足判處無罪；魯秀傑羈押期間，縣議員選舉獲得427票，並未當選。

法院依恐嚇取罪財判處魯秀傑10月徒刑，持有毒品8月徒刑，應執行1年4月徒刑，黃姓男子依恐嚇取財罪判8月徒刑。

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