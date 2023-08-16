邱沁宜曾是電視台新聞主播，現任節目主持人，專長是財經領域。今（16日）周刊爆料她與設計名人兼科技公司執行長房元凱傳緋聞，但男方被拍到與熟女開房，引起關注，稍早邱沁宜表示房元凱是來家裡幫忙做設計的，沒有進一步發展，不清楚對方交友圈。

邱沁宜畢業於政治大學新聞學系，從財經記者開始做起，一步一步成為新聞主播、節目主持人，事業版圖更擴展至出書、YouTuber，事業發展得相當不錯，而她長年研究財經和房產資訊，每天早上九點固定看盤，再以謹慎評估、做足功課的態度殺進市場，曾一年股息收入超過200萬元、基金獲利超過四成，在天母也有房產，是個小富婆。

感情方面，邱沁宜曾跟一些財力雄厚的多金男傳緋聞，她曾在節目《單身行不行》公開六大擇偶條件，彼此尊重欣賞相愛、價值觀契合、有國際觀又大氣、有責任感心智成熟、真心對她好、經濟能力OK ，而她至今尚未找到如意郎君，48歲保持單身，根據《女人迷》報導，邱沁宜分享感情觀，「婚戀不是選舉，最多人投票妳就當選，我們要的，就是在妳發光發熱的時候，會看見妳，告訴妳不用害怕的，會欣賞也懂得心疼你的，那一位而已 。」她專注學習，認為投資自己才是穩賺不賠的事，更能夠活得有底氣。