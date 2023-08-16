光寶科今年上半年營業毛利為151億元，年減5%，合併毛利率為21.1%，年增2.3個百分點，營業淨利為64.79億元，年減12%，營業淨利率9.1%，稅後盈餘為65.53億元，年增8%，每股盈餘為2.86元，其中第2季因材料成本改善，毛利率好的產品賣得比較多，且人民幣貶值對在大陸採購很多材料的光寶科有利，搭配原物料大幅降價與製造成本的改善，以及預提的庫存損失回沖，單季合併毛利率為23.3%，季增4.5個百分點，年增2.9個百分點，為單季新高，營業淨利為43.25億元，季增101%，年減1%，營業淨利率為11.6%，季增5.3個百分點，年增1.4個百分點，稅後盈餘為42億元，季增79%，年增6%，單季每股盈餘為1.84元。

光寶科7月合併營收為126億元，不含已轉讓之影像事業部，月減3%、年減10%，累計前7月合併營收為840億元。

展望第3季，邱森彬表示，我們還有4成多產品偏重在資通訊及消費性產業，因此有些產業在修正中，我們也受到影響，包括高階伺服器比我們在第1季預期的低，但我們努力朝產品少量、多樣、高瓦數及高附加價值發展，下半年雲端運算、汽車電子、5G網通可望維持正成長趨勢，第3季及第4季有機會逐季增長，我們希望獲利增加能大於營收，公司目標是維持毛利率20%以上及淨利率10%以上。

光寶科今天除息，每股配息2元，今天盤中股價逆勢走高，順利填息。