大陸昨日公布的7月各項經濟數據持續疲弱，摩根大通、巴克萊銀行分別調低對中國今年的經濟增長預測。

香港《信報》報導，摩根大通將今年中國全年GDP增長率預測下調至4.8％，而5月初，該行還曾經預測經濟將增長6.4％，是給出最樂觀估計的機構之一。摩根大通目前預計明年中國經濟增長4.2％。

巴克萊銀行表示，鑑於房地產市場惡化速度快於預期，將今年中國經濟增長目標下調0.4個百分點至4.5％，因消費、房地產、出口和信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施。該行維持2024年增長預期在低於共識的4％。

巴克萊預計，中國央行將在未來幾週進一步放鬆政策，包括下調25個基點的存款準備金率來降低銀行的融資成本，並在地方政府特別債券發行加速和更多中期貸款便利（MLF）到期之際向銀行體系注入更多流動性。

渣打經濟學家報告中稱，儘管第三季開局不佳，但仍然認為中國可以實現5％左右的GDP增長目標。